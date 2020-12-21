Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал , что земля, на которой расположен винзавод "Массандра" остается в республиканской собственности.

"Несмотря на то, что само предприятие было продано, вся земля осталась в республиканской собственности. Это очень важный момент, поскольку собственник будет арендовать данную землю и параллельно с этим у республики остается полный контроль за правами, которые должны соблюдаться в отношении трудового коллектива.

Мы договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится", – написал он в соцсетях. Кроме того, Аксенов уточнил, что инвестор получит от правительства республики почти 50% компенсации затрат, связанных с закладкой виноградников и садов на территории Крыма.