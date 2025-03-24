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Новости Крыма

Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

24 марта 2025, 14:04Общество

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Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Будут действовать меры по стимулированию инвестиционной деятельности. Это, в частности, применение размера годовой арендной платы 1 рубль за первый год пользования земельным участком при реализации инвестиционных проектов по созданию новых промышленных предприятий", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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