Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Будут действовать меры по стимулированию инвестиционной деятельности. Это, в частности, применение размера годовой арендной платы 1 рубль за первый год пользования земельным участком при реализации инвестиционных проектов по созданию новых промышленных предприятий", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.