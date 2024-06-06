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Новости Крыма

Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг

06 июня 2024, 11:20Новости

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В четверг в Крыму сохранится аномально жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +26…+31, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7/12 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов.

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