Новости Крыма Жара будет ослабевать: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится аномально жаркая и сухая погода, благодаря господству тропической воздушной массы. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. "Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20; днем +26…+31, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 7/12 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +26…+28 градусов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

