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Новости Крыма

Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделе

20 августа 2023, 21:52Новости

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В Крыму на следующей неделе прогнозируется жара до +38 градусов и без осадков, в первой половине недели возможно достижение рекордных для финала августа показателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В Крыму на неделе будет много солнца, никаких осадков, преобладать будут северные румбы ветров по скорости 3-8 м/с. Столбики термометров в ночные часы будут колебаться от +19 до +24 градусов, а днем в первой половине недели воздух будет прогреваться до +33…38 градусов. При таких показателях Крым может повторить температурные рекорды прошлых лет, когда были зафиксированы показатели около 37 градусов тепла", – рассказал он.

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