Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Жаркое лето: на ЮБК произошел сбой электроснабжения

19 августа 2023, 13:24Общество

5

По словам Олега Анатольевича, авария случилась на одной из высоковольных линий, которая запитывает города и поселки Южного берега Крыма. На это экстренные службы среагировали оперативно и почти все потребители (жители и гости ЮБК) переподключены временно на другие источники электропитания. Перебоев с обеспечением электричеством жилых домов и пансионатов уже нет. "Авария будет устранена до 15:00" – рассказал в своем тг-канале Олег Крючков.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх