Новости Крыма Жаркое лето: на ЮБК произошел сбой электроснабжения

По словам Олега Анатольевича, авария случилась на одной из высоковольных линий, которая запитывает города и поселки Южного берега Крыма. На это экстренные службы среагировали оперативно и почти все потребители (жители и гости ЮБК) переподключены временно на другие источники электропитания. Перебоев с обеспечением электричеством жилых домов и пансионатов уже нет. "Авария будет устранена до 15:00" – рассказал в своем тг-канале Олег Крючков. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

