Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму

Температура в Крыму этой весной постоянно выше нормы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая и уточнила, ждать ли температурный рекорд на этой неделе.

"У нас постоянно идет выше нормы на 3 – 9 градусов. Но температурный рекорд пока не ожидается. О нем можно говорить только после того, как он будет установлен", – говорит Татьяна Любецкая.

По прогнозу синоптиков, на предстоящей рабочей неделе погода будет носить неустойчивый характер. Во вторник, 16 апреля, и в среду, 17 апреля, без осадков. Но при этом сильный юго-западный ветер 17-22 м/с. Ночью температура воздуха будет +10...+15 градусов, днем +24…+29, на побережье +18…+23.

В четверг, 18 апреля, без осадков. Ветер тоже юго-западный, но ослабеет до 10-15 м/с. Ночью воздух прогреется до +12…+17, днем столбик термометра поднимется до отметок +21…+26.