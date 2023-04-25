Несмотря на общее снижение числа бронирований, выгодные ценовые предложения крымских отельеров привлекут на полуостров туристов на майские праздники и летом, и сезон все же состоится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.

Рекордов ждать не стоит

По его словам, из-за трудностей логистики и текущей военно-политической ситуации сейчас туристы действительно реже выбирают крымское направление.

"Однозначно нельзя говорить о том, что в Крым не едут. Едут. В том числе из Белоруссии, работают ряд санаториев, едут "социальники" по профсоюзным путевкам и каким-то госпрограммам. В сложившихся условиях делается максимум, чтобы сезон состоялся, но, будем откровенны, рекордным грядущий сезон не будет", – говорит эксперт.