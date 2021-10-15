Новости Крыма

Ждут ли в Крыму британскую королевскую семью

15 октября 2021, 09:49Общество

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В Крыму готовы радушно встретить представителей британской королевской семьи, если они все-таки решатся приехать. Как информирует РИА Новости, по словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, полуостров открыт для всех.

Как ранее писал сайт РИА Новости Крым, Британский королевский двор ответил на письмо севастопольских учеников Малой академии наук, написанное королеве Елизавете II, и указал Россию в обратном адресе письма. Теперь дети хотят написать письма принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

"Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым", – уточнил Юрий Гемпель.

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