Ждут ли в Крыму британскую королевскую семью

В Крыму готовы радушно встретить представителей британской королевской семьи, если они все-таки решатся приехать. Как информирует РИА Новости, по словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, полуостров открыт для всех.

Как ранее писал сайт РИА Новости Крым, Британский королевский двор ответил на письмо севастопольских учеников Малой академии наук, написанное королеве Елизавете II, и указал Россию в обратном адресе письма. Теперь дети хотят написать письма принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

"Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым", – уточнил Юрий Гемпель.