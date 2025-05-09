Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму

В урочище Таш-Джарган в Крыму женщина упала со скалы высотой около семи метров. Об этом передает пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в 15:00 поступила информация о том, что в урочище Таш-Джарган (Симферопольский р-н) женщина упала со скалы высотой около 7 метров. В результате падения получила открытый перелом ноги. Требуется помощь спасателей в эвакуации туристки из горно-лесной зоны", – сказано в сообщении.

На помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и скорой медицинской помощи.

Спасатели оказали первую доврачебную помощь пострадавшей и с применением альпснаряжения и спецносилок эвакуировали ее к служебному авто, после этого доставили к машине скорой помощи.