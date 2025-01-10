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Новости Крыма

Женщина упала в четырехметровую яму в Крыму

10 января 2025, 12:16Происшествия в Крыму

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Крымские спасатели оказали помощь женщине, упавшей в четырехметровую яму в Сакском районе. Об этом передает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел утром в пятницу с районе села Уютное.

"Спасатели оперативно нашли пострадавшую, установили трехколенную лестницу и помогли женщине выбраться из ямы. В медпомощи она не нуждалась", – сказано в сообщении.

На место выезжала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".

Ранее в Щелкино сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в четырехметровую яму. Вызволять ее пришлось при помощи автокрана. Животное не пострадало.

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