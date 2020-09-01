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Женщина утонула у берегов восточного Крыма

Женщина утонула у берегов восточного Крыма

Сегодня, 10:51Новости

За прошедшие сутки в море у крымских берегов утонул один человек, сообщает пресс-служба МЧС РК. По данным ведомства, накануне вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Орджоникидзе под Феодосией в море женщине стало плохо. Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть.

Причина смерти устанавливается. В ведомстве также добавили, что всего с начала года на воде зафиксировали 60 происшествий на воде, погибли 43 человека, а спасено – 44 человека. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне в Крыму на воде погибли 2 человека. Кроме этого, в Севастополе случилось ЧП с годовалым ребенком, который чуть не утонул в искусственном пруду. Мальчик упал в воду во время прогулки с мамой. До приезда врачей ребенку сделали искусственное дыхание, однако уже в больнице малыш впал в кому второй степени.

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