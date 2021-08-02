Новости Крыма Женщину спасли на диком пляже в Севастополе

Спасатели Центра гражданской защиты (ЦГЗ) оказали помощь отдыхающей, которая получила травму на диком пляже, рассказали в отделе оперативной информации ведомства. "Поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, получившей травму ноги на Яшмовом пляже Балаклавского района. К месту происшествия вышел катер "Чибис", – уточняется в сообщении. Операцию провели четверо специалистов поисково-спасательного подразделения "Балаклава". Женщину обнаружили, эвакуировали в безопасное место и передали медикам. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что в Севастополе подростка унесло в море. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

