Женский экипаж военного катера ЧФ выступит на Главном параде флота

Экспериментальный экипаж патрульного катера "П-834" Черноморского флота, состоящий исключительно из женщин, начал подготовку к Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, на котором впервые в истории флота выступит в 2022 году. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В рамках подготовки предстоит пройти морскую практику, в том числе с использованием интерактивного тренажера "Мостик" и учебно-тренировочного комплекса по борьбе за живучесть корабля", – говорится в сообщении.

Но прежде чем быть допущенным к каким бы то ни было испытаниям, женский экипаж пройдет обязательную для военнослужащих ежегодную ВВК (военно-врачебную комиссию), чтобы подтвердить свою годность к плавсоставу на надводных кораблях.