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Новости Крыма

Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК

31 июля 2024, 11:04Общество

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Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что обращение жильцов о ненадлежащем обслуживании объекта культурного наследия – многоквартирного дома по улице Братьев Буслаевых в Евпатории – появилась в СМИ и социальной сети.

"Здание 1912 года постройки находится в аварийном состоянии: в стенах появились трещины, обваливаются потолочные перекрытия и штукатурка. Многочисленные обращения результатов не принесли", – говорится в сообщении.

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