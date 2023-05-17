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Новости Крыма

Жилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

17 мая 2023, 10:13Общество

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Спрос на жилую недвижимость в Крыму растет. Курортная востребована меньше, и сейчас этот сектор рынка наполнен интересными предложениями, которые стоит рассмотреть тем, кто давно мечтал о собственном жилье у моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила представитель крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.

Курортная недвижимость в Крыму

"Спрос на недвижимость, особенно жилую, в Крыму восстановился. Особенно в Симферополе и Севастополе. Люди привыкают к текущим условиям, перестают опасаться. Большую роль сыграли и "херсонские" сертификаты – оживили рынок вторичной недвижимости", – говорит эксперт.

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