Новости Крыма

Жилищного экс-инспектора Севастополя подозревают во взяточничестве

25 марта 2021, 10:30Происшествия в Крыму

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В Севастополе задержали бывшего главного государственного жилищного инспектора города, которого обвинят в получении крупной взятки, информирует пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, с ноября 2018 по февраль 2021 года на тот момент должностное лицо лично получило взятку в виде денег, а также имущества на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей за оказание общего покровительства представителям управляющих компаний за предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, а также за непривлечение к административной ответственности.

Накануне вечером мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигуранта уголовного дела. В настоящий момент следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению и его обстоятельства.

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