Как заявил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин , в ближайшее время будет разработан механизм ускоренной выдачи "жилищных сертификатов" для жителей новоприсоединенных регионов России, которые были вынуждены покинуть свое место жительства и переехать в более безопасное место. С помощью сертификатов, "переселенцы" смогут приобрести недвижимость в любом регионе России.

Такое решение Правительства вызвало волну возмущения в российском обществе. Ведь, по факту, россиян делают вторым сортом в их же государстве. Все социальные проекты и вливания денег направлены только на новые территории и их жителей в то время, как многие люди страдают от отсутствия нормальных условий для жизни, надлежащей медицинской помощи и коммуникаций.

Повышенная вовлеченность властей в предоставлении жилья для "вчерашних жителей Украины" также может быть обоснована желанием хорошенько заработать на этом. Ведь ни для кого не секрет, что стройка за государственные деньги – рассадник коррупции, а для чиновников возможность дополнительно обогатиться, которую те в свою очередь не упустят.

Так и получается, что, "задабривая" новых россиян и набивая собственные карманы, власти забывают о своих гражданах, и за счет простых налогоплательщиков создают украинцам условия лучше, чем у россиян.

Судя по выступлениям и делам Владимира Путина, он совсем не думает об историческом населении Российской Федерации, всё его внимание направлено лишь на Украину и удовлетворение собственных амбиций.