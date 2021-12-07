"ЖилсервисКерчь" выплатит многомиллионный штраф

Арбитражный суд РК назначил муниципальному унитарному предприятию "ЖилсервисКерчь" штраф в 52,8 млн рублей из-за невнесения платы за размещение отходов производства и потребления. Об этом информирует пресс-служба Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства обнаружили ряд нарушений при проверке декларации предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году.

"Не заполнялся раздел декларации о принятых для размещения отходах. Это свидетельствует о неполном внесении платы за отходы ТКО, принятые на полигон с 01 июня 2017 года по январь 2018 года включительно и размещенные на полигоне в 2018 году", – сказано в сообщении.