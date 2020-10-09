"Жирное время": в Крыму раскупают апартаменты по 20 млн рублей

Состоятельные жители крупных городов России устремились в Крым, попутно скупая недвижимость премиум и элит-класса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор по развитию и стратегическому управлению риэлторской компании Дмитрий Майоров.

"Многие покупатели, привыкшие ранее проводить лето в Испании и Тенерифе, пересмотрели отношение к югу России. Они активно приобретают жилье привычного для них класса по стоимости 15-20 млн рублей и выше. – рассказал Майоров. – Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты Южного берега Крыма". По мнению эксперта, основной причиной стало желание обеспечить себе возможность сохранить привычный образ жизни не смотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Никто не знает, как долго продлится это ситуация – год, два или три, поэтому ищут альтернативу заграничным курортам, и Крым может ее предоставить".