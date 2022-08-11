Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг

Житель Балаклавы обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении троих малолетних. Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Следкома России.

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет.

"Преступления совершались во время совместных прогулок, а также когда девочки бывали у подруги в гостях в их домовладении. Школьницы были запуганы злоумышленником, однако одна из них все же осмелилась рассказать об ужасающих фактах родителям", – говорится в сообщении.