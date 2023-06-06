Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, избившего до смерти бездомного. Об этом информирует пресс-служба Главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что в одну из ночей июня 2022 года нетрезвый молодой человек обнаружил ночующего в недостроенном здании пожилого мужчину без определенного места жительства. Злоумышленник избил ногами бездомного, который не оказывал сопротивление, после чего крылся с места преступления", – говорится в сообщении.

В результате человеку были нанесены множественные серьезные телесные повреждения. Поскольку бездомный не имел возможности вызвать помощь, он скончался на месте, и его тело было обнаружен позже в этом же недострое.