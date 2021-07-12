Новости Крыма

Жительница Севастополя наладила продажу поддельных дипломов моряков

12 июля 2021, 15:04Происшествия в Крыму

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Следователи ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю расследуют дело о серийном изготовлении поддельных дипломов моряков. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, преступления совершались членами преступного сообщества из разных регионов России: Севастополя, Краснодарского края и Астрахани. Владелица крюингового агентства из Севастополя вместе с участниками группы организовала схему, по которой граждане за взятки получали свидетельства о прохождении обучения для работы на морском транспорте, без фактической сдачи экзаменов и без образовательного процесса. Также установлена причастность к махинациям сотрудника филиала ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря" в Туапсе и троих туапсинцев, выполнявших функции посредников. "Изначальная сумма за пакет документов варьировалась от 80 до 100 тысяч рублей, часть денег посредники по цепочке оставляли себе, сотрудник филиала администрации морских портов Черного моря получал по 10 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

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