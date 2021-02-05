Жительницу Керчи будут судить за хранение килограмма конопли

Крымчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков. Об этом проинформирвали в пресс-службе прокуратуры Крыма. Как отметили в ведомстве, жительница Керчи сорвала с кустов конопли растительную массу, высушила ее и хранила у себя в сарае. Общий вес высушенного продукта составил более одного килограмма.

Ее обвинили в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Уголовное дело в отношении крымчанки направили в Керченский горсуд для рассмотрения по существу. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как во время осмотра придомовой территории в разных комнатах строящегося дома 30-летней крымчанки, а также в надворных постройках нашли более восьми килограммов высушенных растительных веществ.