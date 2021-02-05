Новости Крыма

Жительницу Керчи будут судить за хранение килограмма конопли

05 февраля 2021, 11:49Общество

1

Крымчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков. Об этом проинформирвали в пресс-службе прокуратуры Крыма. Как отметили в ведомстве, жительница Керчи сорвала с кустов конопли растительную массу, высушила ее и хранила у себя в сарае. Общий вес высушенного продукта составил более одного килограмма.

Ее обвинили в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Уголовное дело в отношении крымчанки направили в Керченский горсуд для рассмотрения по существу. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как во время осмотра придомовой территории в разных комнатах строящегося дома 30-летней крымчанки, а также в надворных постройках нашли более восьми килограммов высушенных растительных веществ.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх