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Жительницу Симферополя обвинили в ложном минировании дома

Жительницу Симферополя обвинили в ложном минировании дома

12 декабря 2019, 22:16Новости

Российского прокуратура Железнодорожного района Симферополя направила в суд дело в отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

По информации ведомства, женщина позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина хочет заминировать один из жилых домов. При проведении первичных оперативных и следственных действий информация о реальности угроз не подтвердилась, сообщают в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что статья предусматривает наказание вплоть до принудительных работ на срок до трех лет.

Позиции обвиняемой по данному поводу нет.

Накануне в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении жителя Симферополя по обвинению в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала.

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