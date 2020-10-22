Новости Крыма

Жительницу Ялты подозревают в оправдании нацизма

Жительницу Ялты подозревают в оправдании нацизма

22 октября 2020, 10:05Происшествия в Крыму

В Крыму жительницу Ялты, которая распространяла ложные сообщения в соцсетях, подозревают в оправдании нацизма. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

"Женщина в популярной соцсети разместила информацию, отрицающую факты, установленные приговором Международного военного трибунала.Также жительница Ялты распространила ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, дав положительную оценку идеологии фашизма", – уточнили в пресс-службе. В ходе обыска ее квартиры правоохранители изъяли также религиозную литературу, в том числе – с признаками экстремизма. В настоящие время она также направлена на соответствующую экспертизу.

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