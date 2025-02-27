Житель Севастополя пойдет под суд за аферу с землей

Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в мошенничестве с чужим земельным участком. Об этом передает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина нашел в интернете кадастровую карту, выбрал участок на стадии межевания, изготовил выписку из ЕГРН и разместил объявление о продаже земли под видом посредника. Жертвой злоумышленника стала 32-летняя местная жительница, которая получила номер лже-продавца от "хороших" знакомых.

"После личной встречи, где мужчина мастерски втерся в доверие, женщина передала ему 300 тысяч рублей в качестве залога. Но когда сроки сделки начали меняться чаще, чем прогноз погоды, она заподозрила неладное и обратилась в полицию", – сообщил в пресс-службе