Новости Крыма Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью

51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом информирует пресс-служба крымского управления Следкома России. По данным следствия, с марта 2019 по май 2022 года мужчина в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживавшей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера. Только спустя время девочка рассказала бабушке об этом, после чего информация была передана правоохранителям. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

