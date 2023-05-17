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Новости Крыма

Житель Симферополя предстанет перед судом за насилие над дочерью

17 мая 2023, 10:11Происшествия в Крыму

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51-летний житель Симферополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против несовершеннолетней дочери. Об этом информирует пресс-служба крымского управления Следкома России.

По данным следствия, с марта 2019 по май 2022 года мужчина в период редких встреч со своей малолетней дочерью, проживавшей на тот момент отдельно со своей матерью, в нетрезвом состоянии совершал в отношении нее преступления сексуального характера. Только спустя время девочка рассказала бабушке об этом, после чего информация была передана правоохранителям.

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