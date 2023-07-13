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Новости Крыма

Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин

13 июля 2023, 12:46Происшествия в Крыму

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В Ставропольском крае задержан 45-летний мужчина, похитивший 15 тонн нефти прямо из промысловых скважин Нефтекумского округа, информирует Telegram-канал МВД МЕДИА.

"Злоумышленник в ночное время закачал углеводородное сырье в грузовой автотранспорт, оснащенный цистерной. Перелить похищенное в другую емкость он намеревался в соседнем округе на бывшей заправочной станции", – сказано в сообщении правоохранителей.

Задержание злоумышленника произвели полицейские совместно с сотрудниками УФСБ. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила более 300 тысяч рублей. Правоохранители воз

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