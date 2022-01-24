Новости Крыма

Жители двух городов Крыма останутся без воды из-за ремонтов

24 января 2022, 10:29Общество

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По ряду адресов в Симферополе и Джанкое из-за ремонтных работ на сетях до вечера не будет воды. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

По данным пресс-службы, ориентировочно до 17 часов сотрудники предприятия будут устранять аварию на сетях в районе улицы Бархатовой. В этой связи подачу ресурса приостановят для потребителей, расположенных на указанной улице, а также по улицам Связистов, Тарабукина, Винницкой, в Конечном переулке и на Телефонном спуске. Также без воды до вечера останутся прилегающие улицы и переулки.

В Джанкое подачу воду остановят до 17 часов для абонентов по улицам Садовой, Ново-Садовой, Маяковского, Рюмшина, Керченской, Зареченской, Шевченко, Набережной, в переулках Продольном, Керченском и Набережном.

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