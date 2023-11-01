Жители Севастополя ответят за незаконную охоту в заказнике

В Севастополе пойдут под суд двое обвиняемых в незаконной охоте. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.

"Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Балаклавскому району окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории заказника, совершенной организованной группой с причинением особо крупного ущерба", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным ведомства, организатором незаконной охоты был 46-летний житель Севастополя, который ранее работал егерем и хорошо знает лесную местность. В сообщники он взял своего 54-летнего знакомого, у которого имелся охотничий карабин, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Периодически они охотились, добытые трофеи делили между собой, после чего каждый распоряжался ими по своему усмотрению.