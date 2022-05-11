Новости Крыма

Жителя Ялты задержали за преступление против детей 5 и 7 лет

11 мая 2022, 16:36Происшествия в Крыму

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Жителя Ялты предъявлено обвинение в половых преступлениях против детей 5 и 7 лет, совершенных в 2014 году. Об этом информирует пресс-служба крымского управления Следкома России.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что летом 2014 года в Ялте злоумышленник под предлогом игры заманил в подъезд малолетних мальчика и девочку, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Экспертиза ДНК установила личность мужчины, накануне по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали безработного ялтинца.

Сейчас мужчине уже предъявлено обвинение.

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