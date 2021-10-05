Квартиранты с домашними животными – самая проблемная категория арендаторов в Крыму. Им чаще выставляют дополнительные условия, требуют повышенную страховку, завышают арендную плату и отказывают в съеме жилья. Почему, когда тренд pet friendly активно поддерживают отели, центры развлечений и общепит, а помощь приютам стала почти обязательным видом общественной деятельности, попытка снять квартиру с котом или собакой оборачивается многочисленными сложностями, разбиралась корреспондент РИА Новости Крым.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород, Воронеж, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по числу предложений о долгосрочной аренде жилья с пометкой "можно с животными", информирует РИА Новости.