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Новости Крыма

Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в Крыму

06 декабря 2023, 12:17Общество

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На минувшей неделе в Крыму родились 258 детей. Какие имена родители выбирали чаще всего, а какие встречались всего один раз, рассказали в минюсте РК.

"Выбор имен для новорожденных был разнообразным. Самыми частоупотребляемыми были: Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Михаил, Роман, Тимур, Дмитрий, Мурат, Дамир, Ярослав, Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Арина, Амина, Алиса", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Некоторые родители решили отличиться и назвали своих мальчиков Александрос, Леонард, Мирай, Малик, Илай. Девочкам давали имена: Ребия, Авелина, Мария-Магдалена, Ива, Асаль, Симона, Златослава, Алия и Асель.

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