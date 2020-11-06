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Золотые метры: почему недвижимость в Севастополе вновь подорожала

Золотые метры: почему недвижимость в Севастополе вновь подорожала

06 ноября 2020, 11:13Экономика Крыма

Цены на недвижимость в Севастополе продолжают расти. Риелторы говорят о планомерном поднятии стоимости жилья на 3-7%. По словам риелторов, очередное подорожание началось в конце октября и продолжается по сей день. "При этом выбор объектов в Севастополе с каждым днем становится все более скудный. Вторичное жилье и раньше было достаточно дорогое, а сейчас еще более повысилось в стоимости. Каждый объект индивидуален, но в среднем повышение составило от 200 до 600 тыс. рублей", – сообщил в комментарии РИА Новости Крым сотрудник крупного агентства недвижимости.

Но ни покупателей, ни продавцов этот факт не смущает. По мнению специалиста, на рынке сложилась обстановка, когда "продавцы поднимают цену на жилье только потому, что квартира, которую они решили приобрести после продажи своей, также поднялась в стоимости". Он отметил, что "похожая ситуация уже была в украинский период полуострова, тогда цена на объект могла вырасти на 3-5% без каких-либо объективных причин".

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