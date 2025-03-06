"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму

Завершена планировка территорий нового масштабного курорта "Золотые пески России" на западе Крыма. О том, как движется реализация рекреационного проекта, в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Сейчас утверждена дорожная карта и в ее рамках ведутся работы. На сегодня закончены работы по планировке территории, заканчиваются по мастер-планированию проекта. Ряд мероприятий уже ведется по базовому инженерному проектированию, в том числе по переносу дороги. С марта начинаются работы по планированию туристской инфраструктуры", – обозначил министр.

По его словам, проекты "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" фактически будут объединены в один. Уже сейчас по обоим работают отечественные инвесторы. В том числе привлекаются федеральные программы. В рамках их реализации на западе Крыма появится самая длинная набережная в Крыму – 12 километров, и 45 гектаров пляжных территорий, современные отели.