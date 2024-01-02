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Новости Крыма

Зубастый, но мирный и с сокровищами: какими были годы Дракона в Крыму

02 января 2024, 16:55Общество

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Как известно из сказок, дракон – существо довольно мирное. С простыми и понятными желаниями: уютная пещера с сокровищами и пара принцесс для общения. И годы Дракона похожи на него самого. Большие, значимые события в них продолжаются, но не заканчиваются. Другие же часто являются стартом для перемен, которые наступят позже. РИА Новости Крым вспоминает о годах Дракона в Крыму.

1904 г.

– 20 апреля севастопольцы встречали прибывшего в город бывшего командира героического корабля "Варяг" Всеволода Руднева и команд "Варяга" и "Корейца".

– На Черноморском флоте в апреле создан Центральный флотский комитет военной организации РСДРП. Заправляют в нем большевики, местом сбора назначена Ушакова балка.

– Во время ревизии горуправления Севастополя обнаруживается, что город продавал не принадлежащие ему участки земли. Убытки от "оплошности" оценены в 100 тысяч рублей.

– По всему Крыму – засуха. Дождей нет, реки обмелели. В деревнях доходит до драк между землевладельцами за возможность отвести себе на участок воду из реки.

– В июле в Севастополь прибыл художник Рубо и приступил к установке картины "Оборона Севастополя" в панораме.

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