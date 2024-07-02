События Крыма: Статьи 10 любопытных фактов о кредитных картах Когда была выпущена банковская карта, сколько калорий нужно для поломки "пластика" – расскажем о самых интересных фактах про кредитные карточки. 1. Идея о создании карточки Появление кредиток предсказали еще в 1887 году. Об идеи использования предоплаченных карт писал в своей книге "Смотря назад" американский мыслитель Эдвард Беллами. Однако возможность оплачивать покупки в долг появилась лишь в 1950 году. Карта была предназначена для оплаты в общепитах Нью-Йорка и быстро стало популярной. 2. Первая кредитка в России В 1987 году один частный советский банк выпустил первую кредитную карточку специально для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Для остальных людей она стоила 20 тысяч долларов. 3. Выпуск карточки обходится дешево В среднем на изготовление кредитки уходит около 30 рублей. Вероятно в том числе поэтому многие банки предлагают кредитные карты с бесплатным годовым обслуживанием и оформлением. 4. Кража денег стала массовой Хищение средств происходит ежедневно в больших объемах. Интернет-мошенники крадут у владельцев банковских карт около 2,5 млн долларов. 5. Платежную систему можно узнать из номера карта Чтобы узнать платежную систему, достаточно посмотреть на первую цифру в номере: 3 – American Express, 4 – Visa, 5 – MasterCard. 6. Карта с бриллиантами В 2007 году на выставке Cartes & IDentification в Париже представили самую дорогую кредитку. Карточка была изготовлена из серебра и украшена 333 бриллиантами размером от 1 до 1,65 мм. 7. Рекорд по количеству карт Житель Калифорнии Уолтер Каванах за свою жизнь оформил 1 397 карт с общим лимитом в 1,65 млн долларов. Он не смог полностью погасить задолженность перед банками. Но зато попал в Книгу рекордов Гиннеса. 8. Есть ограничения по снятию денег За один раз банкомат выдает не более 50 купюр номиналом от 10 до 5 000 рублей. 9. Россияне предпочитают снимать наличные По данным Банка России, 93% держателей кредиток снимают наличные. Это связано с тем, что из-за недостаточно развитой инфраструктуры пока невозможно воспользоваться карточкой для оплаты в любых учреждениях. При этом насчитывается более 200 млн действующих кредиток. 10. Сломать карточку очень просто Чтоб разломить кредитку пополам, много сил не понадобится. На это требуется всего лишь 10 калорий. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

