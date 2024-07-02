10 любопытных фактов о кредитных картах

Когда была выпущена банковская карта, сколько калорий нужно для поломки "пластика" – расскажем о самых интересных фактах про кредитные карточки.
1. Идея о создании карточки
Появление кредиток предсказали еще в 1887 году. Об идеи использования предоплаченных карт писал в своей книге "Смотря назад" американский мыслитель Эдвард Беллами. Однако возможность оплачивать покупки в долг появилась лишь в 1950 году. Карта была предназначена для оплаты в общепитах Нью-Йорка и быстро стало популярной.
2. Первая кредитка в России
В 1987 году один частный советский банк выпустил первую кредитную карточку специально для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Для остальных людей она стоила 20 тысяч долларов.
3. Выпуск карточки обходится дешево
В среднем на изготовление кредитки уходит около 30 рублей. Вероятно в том числе поэтому многие банки предлагают кредитные карты с бесплатным годовым обслуживанием и оформлением.
4. Кража денег стала массовой
Хищение средств происходит ежедневно в больших объемах. Интернет-мошенники крадут у владельцев банковских карт около 2,5 млн долларов.
5. Платежную систему можно узнать из номера карта
Чтобы узнать платежную систему, достаточно посмотреть на первую цифру в номере: 3 – American Express, 4 – Visa, 5 – MasterCard.
6. Карта с бриллиантами
В 2007 году на выставке Cartes & IDentification в Париже представили самую дорогую кредитку. Карточка была изготовлена из серебра и украшена 333 бриллиантами размером от 1 до 1,65 мм.
7. Рекорд по количеству карт
Житель Калифорнии Уолтер Каванах за свою жизнь оформил 1 397 карт с общим лимитом в 1,65 млн долларов. Он не смог полностью погасить задолженность перед банками. Но зато попал в Книгу рекордов Гиннеса.
8. Есть ограничения по снятию денег
За один раз банкомат выдает не более 50 купюр номиналом от 10 до 5 000 рублей.
9. Россияне предпочитают снимать наличные
По данным Банка России, 93% держателей кредиток снимают наличные. Это связано с тем, что из-за недостаточно развитой инфраструктуры пока невозможно воспользоваться карточкой для оплаты в любых учреждениях. При этом насчитывается более 200 млн действующих кредиток.
10. Сломать карточку очень просто
Чтоб разломить кредитку пополам, много сил не понадобится. На это требуется всего лишь 10 калорий.