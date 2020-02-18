5 видов самых популярных светодиодных товаров

Flylights – компания, которая занимается разработкой популярных светодиодных решений. Качественные LED-продукты в большом ассортименте производятся на собственном заводе компании, и поэтому высокий уровень контроля за всеми этапами сборки и тестирования позволяют минимизировать риск выпуска бракованной продукции. С помощью светодиодного экрана можно демонстрировать зрителям рекламу, концерты, декоративный контент, транслировать прямой эфир и стримить видео онлайн.

Подвижная реклама привлекает гораздо большое внимания, чем печатный или текстовый контент. Поэтому в перенасыщенном информацией городе, где трудно "пробиться" к вниманию потенциального клиента, выигрывает тот, кто оказывается заметнее других.

Если вы решили выбрать LED-продукт, стоит обратить свое внимание на эти популярные решения:

полноцветные LED-экраны. Универсальное решение – на полноцветном экране можно демонстрировать видеоролики любого типа, как рекламные, так и социально-полезные, вести трансляцию мероприятий и др. Кроме того, существуют модификации продукта для наружного пользования, которые защищены от плохого влияния погоды – дождя, снега, ветра, пыли и грязи.

бегущие строки. Самая доступная и простая светодиодная продукция, но очень эффективная при правильном использовании. Если вам нужно разместить яркий акцент и привлечь внимание к кафе, небольшому магазину, аптеке, пункту обмена валют, донести простое сообщение или полезную информацию до прохожего – это ваш выбор;

медиавитрина. Этот инструмент ярко впишется в дизайн любого магазина: бутика, автосалона, ювелирного магазина. Один из самых ярких проектов Flylights – медиавитрина, которую по особой конструкции специалистов компании разместили на первом этаже Центрального Универмага на Крещатике. Медиавитрина притягивает взгляды как магнит и помогает хорошо продавать товар;

медиастойка. Элегантное решение – сверхтонкий безрамочный экран в человеческий рост, который можно установить при входе в магазин, в коридорах торгового центра или банка. На ней можно транслировать как рекламу, так и выводить полезную информацию – меню ресторана, выгодные предложения, информацию о проходящих мероприятиях;

светодиодная вывеска. Такая вывеска будет видна в любую погоду и время года, она создана для привлечения внимания к заправкам, станциям технического обслуживания, дорожным кафе, аптекам, клиникам и др.

Flylights предлагает продукцию как стандартных, так и не стандартных габаритов – вы можете заказать проект под свой бизнес.