Американские машины Dodge Journey прямо из США

Специализацией компании Колумб Трейд является доставка автотранспортных средств из США. Компании удалось внедрить комплексные подходы к поиску, проверке и подбору авто. Благодаря правильно выстроенным между сотрудниками компании вертикальным или горизонтальным отношениям, клиенты получают необходимые услуги максимально оперативно, без малейших задержек. Колумб Трейд заботится об обучении своих менеджеров по продажам и поиске квалифицированных специалистов по подбору. Благодаря этому кадры компании значительно превосходят по своей квалификации коллег от конкурентов. Здесь никто не посоветует некачественное авто, имеющее сомнительную историю. Это полностью исключено.

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Все автомобили Додж Джорней находятся на площадке американского страхового аукциона. На доставку требуется от полутора месяцев. Отличается модельный ряд Dodge Journey надежностью, современным дизайнерским исполнением и прекрасной управляемостью. Это бюджетные машины, которые можно использовать как для городских, также для загородных поездок. Кроме автомобилей Columb Trade предлагает заинтересованным лицам огромный выбор грузовиков, квадроциклов, мотоциклов, тракторов и даже катеров. Доставку компания выполняет в любую страну. Кроме этого специалисты компании помогут выполнить таможенную очистку, ремонт, получить сертификационную документацию или же заказать оригинальные запчасти. Также с их помощью можно поставить приобретенное авто на учет.

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