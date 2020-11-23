Автомобильные аккумуляторы

Для многих автолюбителей сердцем машины является АКБ. Ведь именно ток, поступающий из аккумулятора запускает двигатели внутреннего сгорания. На сегодняшний день в продаже представлено большое разнообразие АКБ, которые различаются друг от друга своей емкостью. Однако аккумуляторы имеют и недостаток. Каждая модель рассчитана на конкретное количество циклов разряда/зарядки. А эксплуатационный срок данного компонента варьируется в диапазоне 3-8 лет. Зависит это от условий эксплуатации, качества сборки и производителя АКБ. С приближением конца ресурса батареи, возникают проблемы. Двигатель запускается с трудом. Связано это с недостаточным зарядом аккумулятора и выдачей меньшего пускового тока. Этого недостаточно, чтобы запустить движок.

Купить аккумулятор автомобильный желающие могут в онлайн-магазине Japan-Parts по наиболее доступным расценкам. С возникновением проблем при запуске мотора, следует позаботиться о своевременной замене АКБ. Иначе вы рискуете, что двигатель заглохнет и не заведется в самой неожиданной ситуации. Особое внимание батарее нужно уделять в зимнее время. Маленькие емкости таких устройств понижает их морозостойкость. А в условиях отрицательных температур они быстро разряжаются. Оставляя такую АКБ, ваша машина становится ненадежной. Увеличение емкости возможно лишь единственным путем – покупкой нового устройства, который будет аналогом бывшего и будет иметь более высокие технические характеристики в соответствии с установленным производителем параметрам.

Сегодня автомобильный аккумулятор можно приобрести по вполне приемлемой стоимости. На рынок такие устройства поставляются различными производителями. А если вы заплатите немного больше, получите аккумуляторную батарею высокой мощности. Она превзойдет по объему штатную батарею, которая устанавливается заводом-производителем. Следовательно, при выборе АКБ необходимо руководствоваться определенными правилами. Сначала автовладелец должен выбрать тип АКБ, который требуется конкретной модификации авто. Существует несколько видов аккумуляторных батарей.

К первому типу относятся обслуживаемые модели. В производстве таких АКБ используются пластины из сплавов свинца и сурьмы. Среди основных преимуществ данных образцов следует выделить наиболее доступную стоимость, а также возможность долгого хранения в сухой среде, без утери характеристик. Однако в такие аккумуляторы придется регулярно доливать дистиллированную воду. Эксплуатационный срок обслуживаемых АКБ составляет не более 5 лет. К следующей категории относятся малообслуживаемые батареи. Пластины таких изделия содержат меньшее количество сурьмы. Она заменяется селеном, медью и оловом. Дистиллированную воду в такие модели нужно менять не чаще одного раза за год. Необслуживаемые АКБ производятся путем добавления в пластины из свинца кальция. Сурьма в таких сплавах полностью отсутствует. Следовательно, выкипание воды в данных моделях исключено. Поэтому доливка воды за весь эксплуатационный срок не требуется. Гелевые батареи или AGM производятся не на жидком, на на абсорбированном электролите. Такая технология значительно улучшила эксплуатационные характеристики устройства. Устанавливают их на современные модификации авто, которые отличаются высокими требованиями касательно показателей пускового тока.