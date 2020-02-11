Не один из автомобилистов не может обойтись без такого надежного помощника, как компрессор. Во время движения по автомагистралям часто происходят непредвиденные события. Если под рукой находится необходимый инструмент, решение проблемы возможно практически моментально. Именно к таким инструментам относится и современный компрессор. Представляет собой компрессор автомобильный электроинструмент, который позволяет накачивать шины до нужного уровня. Именно в этом и заключается основная функция данного устройства.

Сегодня больше других распространены поршневые компрессоры. Названы они в честь поршня, обеспечивающего требуемое сжатие воздуха. Среди основных преимуществ такого инструмента следует выделить долговечность и высокую производительность. Интернет-магазин AZON предлагает автомобилистам богатейший выбор разнообразных моделей автокомпрессоров. Выбирать их следуете с учетом определенных критериев. Прежде всего необходимо изучить конкретные технические параметры каждой модели. Именно от них зависит оперативность накачивания автошин.

Среди главнейших критериев выбора данных установок необходимо выделить показатель производительности. Обозначен такой показатель литрами в минуту. Это означает объем воздуха, которое устройство может закачать в каждую из шин в течение минуты. Также важным является показатель максимального давления. Стандартные компрессоры имеют показатель 10 атм. Данного давления вполне достаточно для качественного накачивания шин. Компрессор должен иметь аналоговый манометр. С его помощью автовладелец сможет в точности проконтролировать уровень накачки шин.

Автомобильные компрессоры иметь питание через аккумулятор или же электросеть самого авто. Однако модели со встроенными АКБ не имеют достаточной мощности. Также они требуют регулярной зарядки. Одной такой зарядки хватает на два или три шины. А аналоги, работающие от электросети автотранспортного средства подразделяются также на два вида. Первые подключаются в прикуриватели. Они считаются менее мощными. Второй вид подключается непосредственно к аккумуляторным клеммам. Используются для этого так называемые крокодильчики. Они считаются более мощными. От шлангов подачи воздуха также зависит работа данных устройств. Такие шланги бывают обычными или же витыми.