События Крыма: Статьи

Бессмертный полк

04 февраля 2021, 10:47Статьи

Ежегодно устраивается шествие Бессмертный полк, приуроченный военнослужащим, участвующим в боях ВОВ. Проведение аналогичного шествия планируется и в наступившем 2021 г. Чтобы принять участие в таком мероприятии, не нужно предварительно записываться куда-либо или выполнять другие формальности. Нужно прийти в назначенное время со штендером с портретом или фотографией героя войны. Этого вполне достаточно для принятия участия в шествии. Нельзя доверять организациям и веб-сайтам, просящим оставить заявку для участия в Бессмертном полку https://my-polk.ru или прохождения регистрационной процедуры. Подобные формальности не нужны. Если вас убеждают в обратном, то скорее всего, вы имеете дело с мошенниками и верить им нельзя.

Акция является народной. Следовательно, никто не имеет юридического или морального права помешать людям участвовать в шествии. Точное место и время сбора представлено на данном веб-ресурсе. Если ограничения в связи с эпидемией сохранятся, тогда для проведения акции будет использован онлайн-формат. Согласно прошлогоднему опыту такая альтернатива вполне оправдала себя. Чтобы присоединиться к участникам мероприятия, достаточно отправить соответствующую онлайн-заявку. Принимались такие заявки в прошедшем году через профиля в соц. сетях OK и ВК, а также через официальный веб-сайт Бессмертного Полка и ресурсы партнеров, в том числе sber9may.ru.

Для присоединения к онлайн-акции нужно сначала заполнить анкету, загрузить снимок участника ВОВ если имеется и необходимую информацию. Каждая заявка, прошедшая модерацию попала в прошлом году в прямую трансляцию передачи начиная с 11 ч. утра. Длился такой виртуальный полк несколько дней. Следует обратить внимание на тот факт, что в текущем году в правилах принятия заявок могут быть внесены определенные изменения. Поэтому нужно проявить бдительности при заполнении онлайн-заявок. Нельзя доверять веб-сайтам сомнительного происхождения. Для регистрации используйте вышеперечисленные ресурсы. Так вы сможете защитить себя от мошенников. Каждый гражданин имеет возможность рассказать об участниках ВОВ через личные аккаунты в соц. сетях. Для этого можно добавлять официальные хештеги: #9маЯпомню, #9маявсети, #ДеньПобедыдома, #Бессмертныйполконлайн и #Бессмертныйполк2021. Об изменениях в правилах участия аудитории будет сообщено дополнительно.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх