Ежегодно устраивается шествие Бессмертный полк, приуроченный военнослужащим, участвующим в боях ВОВ. Проведение аналогичного шествия планируется и в наступившем 2021 г. Чтобы принять участие в таком мероприятии, не нужно предварительно записываться куда-либо или выполнять другие формальности. Нужно прийти в назначенное время со штендером с портретом или фотографией героя войны. Этого вполне достаточно для принятия участия в шествии. Нельзя доверять организациям и веб-сайтам, просящим оставить заявку для участия в Бессмертном полку https://my-polk.ru или прохождения регистрационной процедуры. Подобные формальности не нужны. Если вас убеждают в обратном, то скорее всего, вы имеете дело с мошенниками и верить им нельзя.

Акция является народной. Следовательно, никто не имеет юридического или морального права помешать людям участвовать в шествии. Точное место и время сбора представлено на данном веб-ресурсе. Если ограничения в связи с эпидемией сохранятся, тогда для проведения акции будет использован онлайн-формат. Согласно прошлогоднему опыту такая альтернатива вполне оправдала себя. Чтобы присоединиться к участникам мероприятия, достаточно отправить соответствующую онлайн-заявку. Принимались такие заявки в прошедшем году через профиля в соц. сетях OK и ВК, а также через официальный веб-сайт Бессмертного Полка и ресурсы партнеров, в том числе sber9may.ru.

Для присоединения к онлайн-акции нужно сначала заполнить анкету, загрузить снимок участника ВОВ если имеется и необходимую информацию. Каждая заявка, прошедшая модерацию попала в прошлом году в прямую трансляцию передачи начиная с 11 ч. утра. Длился такой виртуальный полк несколько дней. Следует обратить внимание на тот факт, что в текущем году в правилах принятия заявок могут быть внесены определенные изменения. Поэтому нужно проявить бдительности при заполнении онлайн-заявок. Нельзя доверять веб-сайтам сомнительного происхождения. Для регистрации используйте вышеперечисленные ресурсы. Так вы сможете защитить себя от мошенников. Каждый гражданин имеет возможность рассказать об участниках ВОВ через личные аккаунты в соц. сетях. Для этого можно добавлять официальные хештеги: #9маЯпомню, #9маявсети, #ДеньПобедыдома, #Бессмертныйполконлайн и #Бессмертныйполк2021. Об изменениях в правилах участия аудитории будет сообщено дополнительно.