БК Париматч

Услуги виртуального букмекера париматч сегодня очень востребованы среди азартной публики. Кроме богатой линии для ставок и высоких коэффициентов Париматч предлагает потенциальным пользователям своей платформы выгодную бонусную программу. Чтобы получить первый бонус, который еще называют приветственным, достаточно пройти регистрационную процедуру на официальном веб-сайте конторы. Затем беттор проходит идентификацию и пополняет свой игорный депозит. Бонус поступит моментально и вы сможете использовать его для онлайн-ставок. Однако вывести эти деньги на кошелек не удастся. Придется отыграть сумму бонуса в соответствии с условиями виртуального букмекера.

Первое пополнение депозита допустимо в Париматч сразу после получения учетной записи в системе. Сумма пополнения должна варьироваться в диапазоне 500-500 руб. При оформлении онлайн-ставок недопустимо использование Cash Out. Когда вы будете отыгрывать бонусную сумму сначала списыванию подлежат реальные и только после этого бонус. До полного отыгрывания приветственного бонуса снятие сумм ограничено администрацией Париматч. Все события, доступные для заключения пари, представлены в соответствующем разделе официального портала конторы. Здесь же находится категория LIVE, где представлены матчи и события, доступные в лайв-режиме.

Вообще, бонусы букмекеров можно назвать приятным дополнением к полученным во время игры выигрышам. Чтобы узнать о таких денежных подарках побольше, достаточно прочесть список бездепозитных бонусов за регистрацию, которые выдаются действующими конторами. Обычно они приравнивают такие подарки к реальным суммам. Чаще всего один бонус равен одному рублю. Использование подобных средств допустимо лишь для заключения пари. Хотя есть букмекеры, которые позволяют выводить со счетов бонусные средства как обычные выигрыши. Следовательно, прежде чем приступить к ставкам, необходимо внимательно ознакомиться с условиями, которые предлагает тот или иной букмекер.

Виртуальные конторы предлагают пользователям различные виды бонусов. Сразу после регистрации выдается так называемый бездепозитный бонус. Для получения такой суммы достаточно создание учетной записи на портале выбранного букмекера. Бонусы полагаются бетторам и после первого пополнения депозита. Обычно они получают сто процентов от суммы, которая была отчислена для пополнения игорного счета. За регулярные ставки бетторы награждаются разнообразными фрибетами. Фрибетом называется сумма, выдаваемая БК, которую вы сможете использовать для заключения пари.