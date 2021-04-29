BK-REVIEW: рейтинг букмекеров

Гемблинг-индустрия сегодня развивается стремительными темпами. На просторах интернета постоянно появляются новые ресурсы, предлагающие делать ставки на различные события. Это касается и букмекерских платформ, число которых растет ежедневно. Поэтому азартным пользователям приходится выбирать среди огромного числа контор, предлагающих букмекерские услуги. Многие из таких компаний занимаются откровенным мошенничеством, вымогательством средств и различными недобросовестными схемами. Следовательно, перед оформлением онлайн-ставок, необходимо выбрать надежного и честного букмекера.

Облегчит эту задачу BK-REVIEW https://bk-review.bet, где любой пользователь сможет ознакомиться с актуальным рейтингом действующих букмекерских контор. Формируется рейтинг с учетом нескольких критериев. Для составления честного рейтингового списка виртуальных букмекеров, необходимо учесть отзывы других пользователей БК. Команда BK-REVIEW состоит из спортивных журналистов, профессиональных каперов и экспертов, которые тщательно разбирают каждый отзыв пользователей, учитывая их при оценке операторов букмекерских ставок. Кроме этого эксперты проверяют функциональное наполнение веб-сайта каждого БК, начиная с регистрационной опции, заканчивая выплатами, техподдержкой, коммуникациями и отыгрышем бонусов.

рейтинговый список

Составляя рейтинговый список, внимательно изучается процесс оформления игровых онлайн-купонов в каждой букмекерской конторе. Наиболее важным параметром оценки является анализ заключения ставок в лайв-режиме, быстрота изменения коэффициентов, а также маржа на ожидаемые или же текущие события. По данному параметру сопоставляются показатели различных контор. Необходимо отметить, что в рейтинг не попали компании, регистрированные в оффшорах и имеющие свои версии. Также в списке вы не найдете не одного сервиса, задерживающего выплаты, имеющего проблемы по лайв-ставкам и не имеющие достаточных финансовых инструментов.

маржинальность

Следовательно, данный список отличается объективностью, беспристрастностью и честностью. Кроме вышеперечисленных параметров при составлении рейтинга представители сервиса обращают особое внимание вопросу легального функционирования той или иной конторы. Поэтому в ТОПе букмекеров представлены только лицензированные, надежные букмекеры, у которых имеется соответствующая документация отт ФНС. Огромное значение при работе виртуальных контор придается проработка маржинальности и линии. Это очень важно для бетторов, которые создают на той или иной платформе личный кабинет.