Боевой корабль – сложный организм, требующий особого подхода в управлении. Огромная масса судна, высокие требования к мореходным качествам, в частности маневренности и сложные условия эксплуатации определяют условия, необходимые к выполнению при проектировании судна. Не случайно большинство систем современных судов управляется гидравлическими приводами. Компактное, выносливое и практичное оборудование обеспечивает безотказное функционирование большинства судовых систем, включая военного назначения. Гидравлику можно встретить как в составе основных систем судна (приводов гребного винта, рулевого управления), так и вспомогательных, например судовых кранов.

Одним из примеров ее применения можно привести активные успокоители качки – комплексы систем и механизмов, основным назначением которых является стабилизация положения судна в условиях морского волнения. Управляемые гидравлическими приводами они создают переменный стабилизирующий момент, компенсирующий качку судна. Это особенно актуально для военных кораблей, которым качка судна может оказывать препятствие выполнению боевых задач.

Основные компоненты судовой гидравлики

Гидравлические системы морских судов нацелены на работу в сложных условиях, среди которых в частности можно назвать агрессивный морской климат, что определяет необходимость подбора материалов, устойчивых к воздействиям коррозии. Тем не менее, невзирая на специфику применения, корабельная гидравлика представлена типовым комплектом элементов, составляющим любую гидросистему:

насос гарантирует рабочее давление масла в гидросистеме;

гидродвигатели выступают как исполнительные элементы;

регулирующая арматура обеспечивает функциональность гидросистемы;

контролирующие приборы предоставляют информацию о корректной работе;

гидроаккумуляторы обеспечивают запас гидравлической энергии, сглаживают пульсации, стабилизируют давление.

Между собой все компоненты гидросистемы связаны системой трубопроводов, определяющих схему гидросистемы и организующих доставку рабочей жидкости к исполнительным элементам.

Разумеется, любая гидросистема нуждается в периодическом техническом обслуживании. Своевременное ТО позволяет выявить отклонения в работе системы, выяснить причины нарушений, определить неисправности.

Одним из уязвимых элементов считаются гидроаккумуляторы. Причиной их некорректной работы или выхода из строя окончательно могут служить:

потери азота в газовом баллоне;

износ уплотнителей;

физическое повреждение баллона, мембраны.

Проверка давления азота и при необходимости дозаправка гидроаккумуляторов азотом должна проводиться один-два раза в год.

Заправка гидроаккумуляторов на корабле: опыт ПКЦ «Кинематика»

Заправка гидроаккумуляторов, как и ремонт самих гидравлических систем требует профессионального подхода, специализированного оборудования и оригинальных комплектующих. В Москве указанным критериям полностью удовлетворяет ООО Производственно-конструкторский центр «Кинематика». Компания обладает практическим опытом обслуживания и ремонта гидросистем любого назначения не только в столице, но и далеко за ее пределами.

Возможности ООО ПКЦ «Кинематика» прекрасно иллюстрирует успешное выполнение заказа по ремонту и заправке гидравлических аккумуляторов систем спускоподъемного устройства шлюпок и активных успокоителей качки. На ППК «Беломорье» работы проводились усилиями выездной группы на месте плановой стоянки пограничного патрульного корабля (г. Архангельск). Высокие оперативность и качество выполненных работ заслужили достойную оценку офицеров, несущих боевую вахту на ППК «Беломорье».

Пресс-служба ООО ПКЦ «Кинематика»