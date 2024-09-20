Болит ноготь: причины и способы лечения

Болит ноготь может возникнуть внезапно и вызвать значительный дискомфорт. Причин для этого существует множество – от банальной травмы до серьезных инфекций. Важно понимать, что боль в области ногтя – это симптом, который не стоит игнорировать. В этой статье мы рассмотрим основные причины боли в ногте и возможные способы лечения.

Основные причины боли в ногте

Травма ногтя

Одна из самых частых причин боли – это травма. Ушиб ногтя, попадание пальца под тяжелый предмет или даже сильное давление на ногтевую пластину могут вызвать неприятные ощущения. В результате удара может образоваться гематома под ногтем (синяк), которая вызывает боль при прикосновении.

Вросший ноготь

Вросший ноготь возникает, когда край ногтя врастает в мягкие ткани пальца, вызывая воспаление и боль. Это состояние чаще всего встречается на больших пальцах ног и может быть вызвано неправильной стрижкой ногтей, ношением узкой обуви или анатомическими особенностями ногтевой пластины.

Инфекция (онихия или паронихия)

Бактериальная или грибковая инфекция ногтя или околоногтевых тканей может привести к воспалению, покраснению и боли. Чаще всего причиной инфекции становятся микротравмы, такие как порезы или трещины, через которые попадают бактерии или грибки.

Грибок ногтей (онихомикоз)

Онихомикоз – это распространенное заболевание, которое вызывает не только изменение цвета и толщины ногтя, но и болезненные ощущения. Грибковая инфекция развивается медленно, но если её не лечить, она может привести к разрушению ногтевой пластины и дискомфорту при ходьбе.

Неправильный маникюр или педикюр

Неаккуратное обращение с инструментами для ухода за ногтями, использование грязных или плохо продезинфицированных инструментов может привести к повреждению ногтевой пластины или инфицированию, вызывая боль и воспаление.

Аллергические реакции

Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на лаки для ногтей, средства для удаления лака или другие химические вещества, используемые в уходе за ногтями. Это может проявляться в виде раздражения кожи, зуда и боли вокруг ногтевой пластины.

Заболевания ногтей

В некоторых случаях боль в ногте может быть вызвана внутренними заболеваниями. Псориаз ногтей, например, сопровождается утолщением и изменением цвета ногтевой пластины, что может вызывать боль.

Как лечить боль в ногте?

При травме

Если боль вызвана ушибом или травмой ногтя, необходимо приложить холодный компресс к пораженной области, чтобы уменьшить отек и боль. Если под ногтем образовалась гематома, и боль становится невыносимой, может потребоваться медицинская помощь для дренирования крови под ногтем.

Лечение вросшего ногтя

На ранних стадиях вросший ноготь можно лечить дома. Рекомендуется регулярно делать теплые ванночки с антисептиками, аккуратно подрезать вросший край ногтя и носить удобную обувь. В запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления части ногтя.

При инфекциях

Если причиной боли является инфекция, необходимо обратиться к врачу. Для лечения бактериальных инфекций могут быть назначены антибиотики, а для грибковых – противогрибковые препараты, как местного, так и системного действия. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы избежать осложнений.

Профилактика и лечение грибка

Для лечения онихомикоза используются специальные противогрибковые лаки, мази или таблетки. Однако лучше предотвратить развитие грибка, соблюдая правила гигиены: держите ноги сухими, носите дышащую обувь и не используйте чужие средства для ухода за ногтями.

Правильный уход за ногтями

Чтобы избежать повреждений и инфекций, необходимо правильно ухаживать за ногтями. Регулярно обрезайте ногти, не срезайте их слишком коротко, используйте чистые и острые инструменты для маникюра. Избегайте частого использования агрессивных химических средств и регулярно увлажняйте кожу вокруг ногтей.

Когда обращаться к врачу?

Если боль в ногте не проходит в течение нескольких дней или усиливается, сопровождается отеком, покраснением, выделением гноя или изменением формы ногтя, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье ногтей.

Заключение

Боль в ногте – это симптом, который нельзя игнорировать. Важно выяснить причину боли и выбрать правильное лечение. Регулярный уход за ногтями, соблюдение правил гигиены и ношение удобной обуви помогут избежать многих проблем, связанных с ногтями. Если же боль в ногте не проходит, обязательно обратитесь к специалисту для точной диагностики и назначения лечения