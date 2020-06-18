Букмекерская контора Мелбет

Сегодня миллионы азартных геймеров пользуются услугами крупнейшего русскоязычного букмекера Мелбет, принимающего интерактивные онлайн-ставки на спортивные состязания. Это абсолютно легальная контора, сотрудничающая с Первым ЦУПИС. Она также является членом Первой СРО букмекеров. Компания обладает и лицензионной документацией, выданной ФНС. Среди партнеров виртуального букмекера много официальных спортивных ассоциаций, в том числе российские федерации баскетбола, керлинга и регби. Основана контора в 2012 г. Сегодня онлайн-букмекере принимает ставки на более чем 1000 футбольных событий, 300 теннисных поединков, 200 баскетбольных матчей и 150 хоккейных состязаний.

Онлайн-ставки

Кроме вышеперечисленных видов здесь принимаются ставки и на такие редкие спортивные дисциплины, как велоспорт, сквош, бадминтон или же дарст. Читая обзор этого виртуального заведения https://p1p2.ru/obzor-bk-melbet/, геймеры узнают все тонкости и нюансы по оформлению онлайн-ставок через официальный веб-ресурс конторы. Для удобства геймеров здесь имеется инструмент сортировки событий по датам начала матчей.

Коэффициенты

В сравнении с конкурентами этот виртуальный букмекер предлагает своей пользовательской аудитории средние коэффициенты. Кроме этого контора не завышает маржу. Часто здесь можно встретить котировки, которых не найти у конкурентов. Оценка равновероятных исходов чаще всего происходит по кэфам 1.88-1.89. В других случаях кэфы выглядят следующим образом от 1.07 до 8.5, от 1.3 до 3.65 и от 1.6 до 2.35. Иногда контора повышает маржу на наиболее ожидаемые матчи. В подобных ситуациях показатели коэффициентов достигают 1.92-1.92. Вполне приемлемые показатели отдачи, если беттор сумеет правильно спрогнозировать исход.

Мобильное приложение

Благодаря мобильной аппликации услугами виртуального букмекера сможет воспользоваться владелец любого гаджета. Для этого достаточно загрузить на устройство официальный портал конторы. Мобильная версия открывается автоматически. Она представляет собой упрощенную версию браузерного веб-сайта компании. Она полностью копирует функционал официального портала. Однако отличается от него относительно простым интерфейсом и менее насыщенным дизайном. Нельзя не отметить и выгодную для геймеров бонусную политику букмекера. После завершения регистрационной процедуры каждому пользователю в качестве бонуса отчисляется до 15 тыс. руб. Поступает сумма на специальный бонусный счет, предоставляемый беттору конторой. Кроме этого геймеры получают обратно часть проигранных денежных средств. Для этого разработана специальная cashback-программа. А в рамках дополнительных акций, которые проводятся онлайн-букмекером на регулярной основе бетторы получают на почту специальные промокоды, которые используются для активации бонусов и призов.