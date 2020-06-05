Букмекеры Украины

Выбор букмекера является первоочередной задачей любого беттора, желающего зарабатывать на своих спортивных прогнозах. К сожалению, сегодня в сети очень много мошеннических ресурсов, предлагающих букмекерские услуги. Доверять таким веб-сайтам нельзя. Вы просто потеряете свои сбережения, которые доверите таким мошенникам. Об угадывании результатов состязаний и получении прибыли даже речи быть не может. Чтобы подобное не происходило, нужно ознакомиться с рейтингом украинских букмекеров https://bukmeker.com.ua/ , представленном на данном веб-ресурсе.

Такой рейтинг создан с учетом нескольких критериев. Опытные эксперты сервиса регулярно контролируют количество событий, представленных в линиях виртуальных букмекеров, разнообразие спортивных дисциплин, а также показатели котировок. С учетом этих составляется рейтинговый список лучших игроков рынка. Сегодня украинские бетторы имеют возможность оформлять онлайн-ставки в любом виртуальном букмекере. Для этого достаточно прохождение регистрационной процедуры. Для каждого подобного веб-сайта последовательность действий остается стандартной. После создания учетной записи, необходимо позаботиться о верификации. Для этого используются скины удостоверяющей личность документации. Проверяет такую документацию соответствующая служба выбранного виртуального букмекера. Когда учетная запись будет верифицирована, беттор сможет пополнить свой игорный депозит. С этого момента он сможет беспрепятственно ставить и получать прибыль. Есть конторы, которые награждают зарегистрированных пользователей приветственными бонусами.

Среди лучших букмекеров Украины можно выделить МарафонБет, 1xBet, ФавБет, Париматч и ФанСпорт. Не менее надежным является букмекер ЛеонБетс. Чтобы убедиться в этом достаточно открыть официальный сайт Leonbets . Каждая из перечисленных контор предлагает разнообразные события из мира спорта, а также доступные маркеры. Данный рейтинговый список был создан на основе исследований особенностей онлайн-площадок. Ранжирование виртуальных букмекеров выполнялось не только по формальным признакам – коэффициентам и глубине проработки спортивных событий, но еще и по удобству использования веб-сайтов или же мобильных приложений. Отдельно проверялось качество работы служб техподдержки.

Эксперты учли также скорость вывода выигранных сумм каждой конкретной конторы. Оценили они и бонусные программы виртуальных букмекеров. Благодаря такому тщательному анализу им удалось создать актуальный, максимально точный и беспристрастный рейтинг, который поможет украинским бетторам определиться с выбором интернет-площадки и доверить свои средства надежному, добросовестному ресурсу.