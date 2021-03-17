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Бытовое компрессорное оборудование: основные правила выбора

17 марта 2021, 11:23Статьи

Техника, предназначенная для подачи сжатого воздуха, постоянно усовершенствуется. Современные производители предлагают более компактные и производительные устройства, которые активно применяются в бытовой сфере. Они используются для качественной работы пневматических инструментов. При выборе оборудования рекомендуется обращать внимание на его технические характеристики и цели применения.


Главные рабочие параметры компрессорных установок



Компрессоры, выпускаемые известными компаниями-производителями, отличаются различными характеристиками:



  • уровнем рабочего давления;


  • производительностью;


  • номинальной мощностью;


  • габаритными размерами.



При покупке оборудования важно обращать внимание на объем ресивера и вес установки. В компрессорном оборудовании давление измеряется в атмосферах. При подключении пневматических инструментов его показатели постоянно меняются. Этот факт необходимо учитывать при выборе бытовой аппаратуры. Мощностные значения должны быть примерно на 30 % больше от заявленных цифр. Это позволит компенсировать необходимые затраты при выполнении работы. Приобрести лучшие новые компрессоры можно в специализированном интернет-магазине, занимающемся продажей бытовой техники.


Для домашнего применения производятся одно- и трехфазные установки. Их частота находится в пределах 50 Гц, а объем ресивера 5-500 л, в зависимости от функциональных возможностей агрегата. В бытовой сфере повышенным спросом пользуется мобильное оборудование, легко перемещающееся в нужное место.


Виды бытовых компрессоров


Домашние мастера предпочитают пользоваться поршневыми или винтовыми компрессорными установками. Хорошие технические характеристики также имеет масляная аппаратура, которая отличается повышенной производительностью и компактностью. Смазка ее деталей осуществляется автоматически. Главное достоинство приборов – доступная стоимость.


Идеальным решением для бытового применения считается компрессорный прибор с ременным приводом. Его основное преимущество – способность работать длительное время без ремонта функциональных узлов. Современные модели компрессоров оснащаются надежными защитными системами, предотвращающие факты перегревания. Для домашнего использования рекомендуется приобретать агрегаты с рабочим давлением в пределах 6-15 Бар.

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