События Крыма: Статьи

Чем занимается веб-студия

19 февраля 2021, 10:13Статьи

В связи с цифровизацией экономики во всем мире существенно возрос спрос на услуги создания интернет-проектов, технической поддержки сайтов, доработки, SEO-оптимизации и продвижения в поисковых системах.

Где, у кого, в каких компаниях можно заказать перечисленные услуги, которые необходимы для успешного ведения бизнеса на онлайн-рынке?

Предоставлением такого рода услуг занимается веб-студия, компания, в штате которой трудятся программисты, дизайнеры, менеджеры проектов, интернет-маркетологи, SEO-оптимизаторы, специалисты по цифровой рекламе.

Часто такие компании именуются интернет-агентствами, SEO-фирмами или диджитал-агентствами. Из-за относительной "молодости" интернета и цифровой сферы рынка терминология все еще не устоялась и список сервисов в каждой такой организации может существенно различаться.

Услуги веб-компаний и интернет-агентств

Выходя на онлайн-рынок, бизнес нуждается в веб-сайте, который часто называют инструментом интернет-маркетинга. Чтобы корпоративный сайт успешно выполнял все задачи бизнеса и успешно достигал маркетинговых целей, инструмент должен строго соответствовать специфике деятельности компании заказчика интернет-проекта.

Поэтому нельзя просто прийти в веб-студию и попросить "сделать хороший сайт для бизнеса". Проектирование интернет-ресурса начинается с маркетингового исследования, анализа особенностей коммерческих задач, подбора оптимальной целевой аудитории и изучения ее специфики.

  • После выявления целей и задач бизнеса на цифровом рынке, специалисты интернет-агентства формируют оптимальный прототип сайта, отвечающий особенностям потребительского поведения целевой аудитории (какой путь проходит клиент от возникновения потребности до принятия решения о покупке, сделке).

  • Разработка прототипа ведется в тесном контакте с представителями компании-заказчика. Каждый тонкий аспект обговаривается и выверяется в соответствии с индивидуальными особенностями бизнеса.

  • Далее на основе понимания задач бизнеса и алгоритма потребительского поведения целевой аудитории подбирается программная платформа для разработки сайта. Это может быть CMS на основе типового решения либо доработка, кастомизация с использованием готового шаблона. Для более сложных и масштабных проектов с высокой нагрузкой рекомендуется использовать разработку сайтов на фреймворке Laravel (признанном лучшим фреймворком 2020-го).

Художники отрисовывают дизайн, прорабатывают пользовательский интерфейс ресурса в соответствии с актуальными трендами и привычками восприятия целевой аудитории.

Исходя из коммерческих задач подбирается оснащение ресурса функциональными модулями. Поскольку к сегодняшнему моменту индустрия веб-разработки весьма продвинулась, в большинстве случаев удается подобрать готовые решения. Тем самым существенно снижается конечная стоимость создания сайта или интернет-магазина.

На завершающем этапе производится комплексный аудит и тестирование всех элементов нового интернет-ресурса на предмет выявления и исправления ошибок и малейших недоработок.

Такой порядок работы интернет-агентства по своей сущности является индивидуальным, поскольку изначально основывается на особенностях конкретного бизнеса.

Продвижение в поисковых системах и интернет-реклама

Даже очень хорошо оснащенный сайт с отличным дизайном не будет успешен без грамотной SEO-оптимизации и комплексного, стратегически обоснованного поискового продвижения.

Задачами SEO и раскрутки сайта занимаются другие специалисты веб-компании.

Для более быстрого выхода на рынок применяется запуск кампании в сервисах контекстной рекламы. Но и в этом случае требуется грамотная подготовка, оптимизация и настройка, постоянное сопровождение и корректировки.

Техническая поддержка и доработка сайтов

Цифровой рынок весьма изменчив. Характер деятельности бизнеса на онлайн-рынке тоже повергается корректировкам. Например, требуется расширение рынка сбыта, выход на работу с целевыми аудиториями в других регионах.

В этих случаях в конфигурацию, дизайнерское оформление, контентное наполнение корпоративного сайта или интернет-магазина требуется вносить изменения, внедрять новые функции, модернизировать устаревшие модули.

Иногда из-за изменения характера деятельности компании в интернете и расширения сферы обслуживания прежняя CMS оказывается неспособной удовлетворить возросшие потребности бизнеса.

Во всех перечисленных случаях специалисты веб-студии производят доработки, вносят изменения в комплектацию функциональных модулей, проводят редизайн сайта

Интернет-агентства полного цикла

Помимо все перечисленного, корпоративный проект необходимо ежедневно администрировать, чем тоже должен заниматься подготовленный специалист.

Некоторые продвинутые веб-студии оказывают весь необходимый список сервисов от разработки сайта, его SEO-оптимизации, настройки рекламы, доработки и технической поддержки, администрирования.

Такие веб-компании принято называть интернет-агентствами полного цикла. При выборе веб-студии рекомендуется ориентироваться именно на агентства полного цикла, поскольку комплексный подход и работа над проектом одной команды специалистов позволяет достигать высокого качества при оптимальных ценах.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх