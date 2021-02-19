Чем занимается веб-студия

В связи с цифровизацией экономики во всем мире существенно возрос спрос на услуги создания интернет-проектов, технической поддержки сайтов, доработки, SEO-оптимизации и продвижения в поисковых системах.

Где, у кого, в каких компаниях можно заказать перечисленные услуги, которые необходимы для успешного ведения бизнеса на онлайн-рынке?

Предоставлением такого рода услуг занимается веб-студия, компания, в штате которой трудятся программисты, дизайнеры, менеджеры проектов, интернет-маркетологи, SEO-оптимизаторы, специалисты по цифровой рекламе.

Часто такие компании именуются интернет-агентствами, SEO-фирмами или диджитал-агентствами. Из-за относительной "молодости" интернета и цифровой сферы рынка терминология все еще не устоялась и список сервисов в каждой такой организации может существенно различаться.

Услуги веб-компаний и интернет-агентств

Выходя на онлайн-рынок, бизнес нуждается в веб-сайте, который часто называют инструментом интернет-маркетинга. Чтобы корпоративный сайт успешно выполнял все задачи бизнеса и успешно достигал маркетинговых целей, инструмент должен строго соответствовать специфике деятельности компании заказчика интернет-проекта.

Поэтому нельзя просто прийти в веб-студию и попросить "сделать хороший сайт для бизнеса". Проектирование интернет-ресурса начинается с маркетингового исследования, анализа особенностей коммерческих задач, подбора оптимальной целевой аудитории и изучения ее специфики.

После выявления целей и задач бизнеса на цифровом рынке, специалисты интернет-агентства формируют оптимальный прототип сайта, отвечающий особенностям потребительского поведения целевой аудитории (какой путь проходит клиент от возникновения потребности до принятия решения о покупке, сделке).

Разработка прототипа ведется в тесном контакте с представителями компании-заказчика. Каждый тонкий аспект обговаривается и выверяется в соответствии с индивидуальными особенностями бизнеса.

Далее на основе понимания задач бизнеса и алгоритма потребительского поведения целевой аудитории подбирается программная платформа для разработки сайта. Это может быть CMS на основе типового решения либо доработка, кастомизация с использованием готового шаблона. Для более сложных и масштабных проектов с высокой нагрузкой рекомендуется использовать разработку сайтов на фреймворке Laravel (признанном лучшим фреймворком 2020-го).

Художники отрисовывают дизайн, прорабатывают пользовательский интерфейс ресурса в соответствии с актуальными трендами и привычками восприятия целевой аудитории.

Исходя из коммерческих задач подбирается оснащение ресурса функциональными модулями. Поскольку к сегодняшнему моменту индустрия веб-разработки весьма продвинулась, в большинстве случаев удается подобрать готовые решения. Тем самым существенно снижается конечная стоимость создания сайта или интернет-магазина.

На завершающем этапе производится комплексный аудит и тестирование всех элементов нового интернет-ресурса на предмет выявления и исправления ошибок и малейших недоработок.

Такой порядок работы интернет-агентства по своей сущности является индивидуальным, поскольку изначально основывается на особенностях конкретного бизнеса.

Продвижение в поисковых системах и интернет-реклама

Даже очень хорошо оснащенный сайт с отличным дизайном не будет успешен без грамотной SEO-оптимизации и комплексного, стратегически обоснованного поискового продвижения.

Задачами SEO и раскрутки сайта занимаются другие специалисты веб-компании.

Для более быстрого выхода на рынок применяется запуск кампании в сервисах контекстной рекламы. Но и в этом случае требуется грамотная подготовка, оптимизация и настройка, постоянное сопровождение и корректировки.

Техническая поддержка и доработка сайтов

Цифровой рынок весьма изменчив. Характер деятельности бизнеса на онлайн-рынке тоже повергается корректировкам. Например, требуется расширение рынка сбыта, выход на работу с целевыми аудиториями в других регионах.

В этих случаях в конфигурацию, дизайнерское оформление, контентное наполнение корпоративного сайта или интернет-магазина требуется вносить изменения, внедрять новые функции, модернизировать устаревшие модули.

Иногда из-за изменения характера деятельности компании в интернете и расширения сферы обслуживания прежняя CMS оказывается неспособной удовлетворить возросшие потребности бизнеса.

Во всех перечисленных случаях специалисты веб-студии производят доработки, вносят изменения в комплектацию функциональных модулей, проводят редизайн сайта

Интернет-агентства полного цикла

Помимо все перечисленного, корпоративный проект необходимо ежедневно администрировать, чем тоже должен заниматься подготовленный специалист.

Некоторые продвинутые веб-студии оказывают весь необходимый список сервисов от разработки сайта, его SEO-оптимизации, настройки рекламы, доработки и технической поддержки, администрирования.

Такие веб-компании принято называть интернет-агентствами полного цикла. При выборе веб-студии рекомендуется ориентироваться именно на агентства полного цикла, поскольку комплексный подход и работа над проектом одной команды специалистов позволяет достигать высокого качества при оптимальных ценах.